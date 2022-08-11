Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Запрет на въезд гражданам России, введённый Эстонией, не осуждают в руководстве ООН, хотя и не приветствуют, сообщил 11 августа журналистам представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

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Комментируя решение Таллина запретить выдачу виз российским гражданам, Дюжаррик сказал, что «государства имеют право на собственную визовую политику». При этом он подчеркнул, что не станет оценивать конкретно политику Эстонии.

Представитель генсека ООН добавил, что вообще организация не приветствует какую-либо дискриминацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские политологи высказали мнение, что Эстония и страны ЕС, подпевающие ей по теме отмены шенгенских виз для граждан РФ, боятся, что русские туристы внесут смуту в умы европейцев, уже обработанные нужным образом западной пропагандой.