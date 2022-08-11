Лондон, 11 августа, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Сеть выложили дебютный трейлер биографической картины «Эмили». Об этом сообщил портал Film.ru 11 августа.

Цитата из трейлера Эмма Маккей в фильме «Эмили»

Предстоящая лента расскажет о ранних годах жизни писательницы Эмили Бронте и её первом романе «Грозовой перевал». Главную роль в фильме исполнит Эмма Маккей («Половое воспитание»), а режиссёром выступит дебютантка Фрэнсис О’Коннор.

Напомним, премьера «Эмили» в Великобритании намечена на 14 октября 2022 года. Выйдет ли фильм в России — неизвестно.