Greenpeace: в декабре 2022 года Польша столкнётся с нехваткой газа
Варшава, 11 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Польше хватит газа до декабря 2022 года, а потом страна столкнётся с дефицитом на уровне 40%. Об этом сегодня, 11 августа, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.
Он рассказал, что Greenpeace Polska решила проверить, насколько действительно хватит газа Польше в текущих условиях, учитывая, что власти постоянно твердят о том, что и угля, и газа стране хватит для прохождения зимы.
По его слова, аналитики Greenpeace Polska проанализировали рынок газа в Евросоюзе и Польше, текущие контракты и состояние хранилищ. Они пришли к выводу, что уже в декабре Польша может столкнуться с нехваткой газа на уровне 40% спроса.
В этой ситуации польскому нефтегазовому концерну PGNiG, если он не заключит какие-нибудь новые контракты, придется закупать газ на бирже. На это понадобится порядка $6 млрд для прохождения зимнего периода — это значит, что газ для потребителей подорожает ещё больше.