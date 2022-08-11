Тбилиси, 11 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с ходом работ по обустройству нового столичного парка, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Рустави-2».

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В парке Ивертубани будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, павильон для отдыха, системы орошения, освещения и видеонаблюдения.

Стоимость работ составляет один миллион 200 тысяч лари (около $ 400 000).

«Наше предвыборное обещание было дано, когда мы провели встречу с местным населением. Для людей, живущих здесь, очень важно, чтобы это пространство было благоустроенным, зелёным. Здесь проживает около 1100 семей, и у людей нет возможности водить своих детей и внуков в места отдыха. Эта программа будет очень крутым пространством, со своими деревьями, системами орошения, системой освещения, аттракционами для детей», — сказал Каладзе.