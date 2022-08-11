Бишкек, , 20:36 — REGNUM Власти Киргизии планируют ввести специальный налоговый режим для повышения инвестиционной привлекательности страны и стимулирования бизнеса к выходу из «тени». Об этом на пресс-конференции заявила директор Ассоциации креативных индустрий Назгуль Кубакаева.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее словам, условия специального налогового режима пока ещё только обсуждаются, но уже известно о том, что их хотят сделать более выгодными по сравнению с обычным налоговым режимом.

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«Все участники рынка креативных индустрий смогут подавать свои заявки на участие в конкурсах и привлекать дополнительные инвестиции как от местных компаний, так и от зарубежных партнёров», — подчёркивает глава объединения.

Также Кубакаева сообщила о том, что будущие резиденты Парка креативных индустрий будут обязаны получать 90% дохода от продажи креативного продукта.

«В Киргизии доля креативной индустрии сейчас составляет менее 1% ВВП, в то время как в других странах этот показатель достигает 7%», — подытожила директор ассоциации.

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