11 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Екатерина Булатова, , 21:11 — REGNUM С 10 августа в Европейском союзе вступил в силу запрет на импорт древесины из России. Такие санкции и ответные меры России привели к подорожанию карандашей. Чешский производитель канцелярских товаров Koh-i-noor ранее уже заявлял о росте отпускных цен на карандаши — на 15-20%. Ростовчане считают, что теперь жители стран Европы вполне могут попробовать обойтись без канцелярских товаров и писать пальцами.

Карандаши Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Гениально, всё равно по итогу скупают древесину у России», — высказался участник паблика «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» Александр К.

«Осталось ввести жесткий контроль за экспортом леса и поднять цены», — предлагает Наталья Г.

«Да уж, Китай сейчас будет олигархом во всём мире. Ещё и Украине будет продавать наш лес», — считает Татьяна Г.

«Назло маме отморожу уши», — прокомментировал Эльдар В.

Пользователи сообщества «Это Ростов» в телеграм-канале уверены, что санкции США и ЕС вредят только жителям стран, враждебно настроенных к России.

«Пусть пальцем пишут», — советует Anatoly M.

«Дебилизм по-европейски», — считает ВК.

Карандаш Amada44

«И за эту цепочку в итоге платит обычный житель ЕС, сидящий в дома и ненавидящий русских», — иронизирует Денис И.

«Наконец-то. Пусть свой лес вырубают», — высказался Владимир В.

«Интересно, а грифели до конца карандаша не доходят, тоже потому что им Россия чего-то не даёт? Или таки Китай?», — задалась вопросом Ольга А.

«Вопрос только, за сколько мы его продаем Китаю? Ведь Китай явно не в убыток торгует, значит, перепродает дороже», — предполагает Николай Р.

«Может, не надо никуда [древесину] возить? Может, просто будем делать себе карандаши сами?» — задается вопросом Алексей Е.

ИА REGNUM напоминает, что древесину для производства карандашей чешский холдинг закупал в России. Но из-за контрсанкций её приходится покупать в Китае, который покупает сырьё в России, а затем поставляет через океан.

Читайте также: В Чехии из-за российских контрсанкций подорожали карандаши