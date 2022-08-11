Москва, , 20:30 — REGNUM Курс доллара символически вырос по отношению к рублю на фоне продолжающегося снижения евро на торгах в четверг, 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,67 рубля, что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 14 копеек и к закрытию составил 62,61 рубля.

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