Копенгаген, 11 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Киев получит старую боевую технику Литвы, республика передаст её украинской армии, если получит взамен от НАТО новую, заявил 11 августа заместитель литовского министра обороны Маргирис Абукявичюс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Соратник. Украина. Зеленский

На мероприятии «Копенгаген — Украина — 2022» он заявил, что вариант «помощи» Киеву Литва готова рассмотреть. Литовский военный чиновник добавил, что эта помощь придёт Киеву намного быстрее, если «союзники» согласятся передать Вильнюсу «новую боевую технику».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине литовские власти передали Киеву партию тяжёлых миномётов. Литовские военные заявили, что регулярно снабжают ВСУ вооружением.