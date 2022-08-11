Салехард, 11 августа, 2022, 20:23 — ИА Регнум. На Ямале в рамках развития Северного широтного хода ведутся работы по проектированию разъезда Ныда, расположенного на 753-м километре перегона Пангоды — Ягельная Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Правительство РФ Северный широтный ход с выходом на Сабетту

Разъезд длиной около 1,31 км будут строить в сложных условиях вечной мерзлоты. Расчётная пропускная способность участка составляет 25 пар поездов при параллельном графике движения, отмечается в сообщении ведомства.

Работы пройдут в Надымском районе ЯНАО, в 154 км к северо-востоку от города Надым и в 36 км юго-западнее от города Новый Уренгой. Генеральным застройщиком объекта является ОАО «Российские железные дороги», а генеральным проектировщиком — АО «Росжелдорпроект».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил приступить к активному строительству объектов Северного широтного хода уже в 2022 году.