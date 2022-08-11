Челябинск, 11 августа, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Челябинске 11 августа торжественно открыли муралы, посвящённые героям специальной военной операции России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Скриншот соцсети vk.com Муралы героям специальной военной операции России

Одно из граффити размещено на доме №58 по Свердловскому проспекту. Оно посвящено лётчику Александру Подшивалову. А второе находится по адресу Комсомольский проспект, дом №9, и было создано в честь танкиста Константина Глушкова.

Над муралами работала группа художников из команды «Таврида. АРТ». В церемонии открытия приняли участие близкие павших героев, представители власти и общественники.

Александр Подшивалов родился в Катав-Ивановске и после окончания девяти классов стал кадетом. После этого он обучался в военном учебно-научном центре военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Служил в Хабаровске, больше двух месяцев воевал в Сирии. Погиб 24 февраля 2022 года в Гостомеле. Был посмертно награждён орденом Мужества.

А Константин Глушков родился в Челябинске. Он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, а также помогал Крыму воссоединиться с Россией. Погиб 24 февраля при выполнении боевого задания. И также награждён орденом Мужества посмертно.