Тбилиси, 11 августа, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в клинике, сегодня посетили эксперты и члены семьи, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Брат экс-президента Георгий Саакашвили заявил журналистам, что тот находится в очень плохом состоянии.

«Ситуация становится всё хуже. Если я не ошибаюсь, у него 14 диагнозов, и за последние три дня было добавлено три диагноза, что равносильно катастрофе. В течение последних двух-трёх дней наблюдается лихорадка. Он действительно слаб. Он на самом деле не принимает пищу и сказал, что похудел на 11 килограммов с тех пор, как поступил в клинику, а это очень много. Визуально чувствуется, что мы имеем дело не со здоровым человеком», — сказал Георгий Саакашвили.

Напомним, что в мае Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в частную тбилисскую клинику.