Сургут, Югра, , 20:01 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) пресечена преступная деятельность двух хакеров. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Киберпреступность

По версии следствия, с октября 2021 года по май 2022 года подозреваемые занимались созданием, использованием и распространением в интернете вредоносного программного обеспечения (ПО) «Стиллер» на базе программного комплекса «Redline». Его предназначение — это несанкционированное копирование компьютерной информации, которое позволяет получать аутентификационные данные для авторизации в почтовых сервисах и соцсетях для дальнейшего хищения денег с банковских карт и иных цифровых кошельков.

По факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 статье 273 УК РФ («Создание, использование вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности»). Отмечается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ взаимодействует с Генпрокуратурой РФ в рамках системы «Антифишинг» для расширения возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов.

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