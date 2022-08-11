Вашингтон, 11 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Власти США поддерживают инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

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Напомним, что украинский режим систематически обстреливает Запорожскую АЭС, создавая угрозу масштабной ядерной катастрофы. При этом западные страны предпочитают не замечать, что угроза исходит именно от украинского режима, и игнорируют тот факт, что обстрелы ведут украинские силы.

Теперь Запад пытается использовать угрозу ядерной катастрофы как предлог для давлению на Россию. В частности, представитель Госдепа заявил, что США требуют от России передачи украинских ядерных объектов обратно киевскому режиму.

«Ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно. Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — заявил представитель Госдепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона не раз требовала от международного сообщества и международных организаций оказать давление на Украину с той целью, чтобы Киев прекратил обстрелы Запорожской АЭС. ООН работает над организацией визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.