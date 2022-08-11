Челябинск, , 19:57 — REGNUM Прокуратура Ленинского района Челябинска взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели троих рабочих в канализационном коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Установлено, что сотрудники коммунальной организации собирались очистить канализацию. В связи с их гибелью проводится проверка. В ходе неё предстоит дать действиям должностных лиц по соблюдению требований охраны труда и по обеспечению техники безопасности правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, тела граждан нашли вечером 11 августа. Их уже подняли наверх. По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело.

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