Вильнюс, , 20:05 — REGNUM Отказались сотрудничать с Китаем в формате «16+1» ещё две прибалтийские республики — Латвия и Эстония, написал 11 августа литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в Тwitter.

Габриэлюс Ландсбергис Ragaiselis

Напомнив, что Литва покинула это объединение торгово-экономической и инвестиционной направленности в 2021 году, Ландсбергис заявил, что «китайский формат «17+1» был якобы проблемным сам по себе. Теперь же «закрывают дверь» Эстония и Латвия.

По мнению главы литовской дипломатии, формат сотрудничества «14+1» «нужно заменить на ЕС27+1».

Напомним, Китай сотрудничает с рядом европейских стран в формате, который до 2021 года включал 17 стран. В него входят Польша, Чехия, Греция, Венгрия, страны бывшей Югославии.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва пообещала не делать официальных визитов на Тайвань