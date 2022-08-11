Новосибирск, , 19:50 — REGNUM В Новосибирске памятный знак в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, который располагался рядом с площадью Калинина, после реставрации установят в Центральном округе. Об этом заявили в мэрии, комментируя демонтаж стелы, установленной к 45-летию Победы.

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«Считаем необходимым внести ясность в ситуацию с памятным знаком в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, который располагался рядом с площадью Калинина. С момента установки прошло более 30 лет и в данный момент памятный знак нуждается в реставрации. Сегодня конструкция находится на ответственном хранении, — говорится в телеграм-канале городской администрации. — После проведения реставрации памятный знак будет установлен в Центральном округе Новосибирска. В данный момент администрация округа ведет работу по определению будущего места размещения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обеспокоенные новосибирцы сообщили в соцсетях о сносе стелы в честь героев Великой Отечественной войны у торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске.

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