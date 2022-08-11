Челябинск, 11 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Челябинске по факту гибели троих рабочих в канализационном коллекторе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Его завели по ч.3 ст.143 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение требований охраны труда, по неосторожности повлекшее гибель более двух человек. Установлено, что погибшие работали в одной из коммунальных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, люди были обнаружены в коллекторе вечером 11 августа. Их подняли на поверхность.