Челябинск, 11 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В канализационном отстойнике в Челябинске найдены тела троих рабочих. Об этом сообщает вечером 11 августа областное управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Отстойник находится возле торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». На место прибыли спасатели, которые извлекли тела на поверхность.

По предварительным данным, люди отравились продуктами распада канализационных вод. По факту трагедии проводятся проверки.