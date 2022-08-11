Анкара, 11 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Желающие вступить в военный блок НАТО Швеция и Финляндия пока не выполнили своих обязательств перед Турцией. Об этом сегодня, 11 августа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Финляндия и Швеция всё еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Первое заседание совместного комитета трех стран намечено на 26 августа», — сказал Чавушоглу.

Напомним, что Турция первоначально воспротивилась вступлению Швеции и Финляндии в военный блок НАТО. Анкара заявила, что Стокгольм и Хельсинки годами укрывали у себя различных турецких деятелей, которых власти Турции считают террористами или экстремистами. Одним из условий вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция поставила выдачу ряда турецких граждан, укрывающихся в этих странах.

Стоит отметить, что президент США Джозеф Байден уже подписал протокол о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.