Белград, , 19:34 — REGNUM Решение отменить запрет на экспорт растительного масла, введённый в начале марта, принято властями Сербии, сообщили 11 августа в пресс-службе сербского правительства.

Нерафинированное растительное масло Александр Погожев © ИА REGNUM

Оценив объём запасов растительного масла в стране, комиссия правительства Сербии решила, что его достаточно и что дефицит республике не грозит. Тем более учитывая рекордное количество земли, выделенной под подсолнечник.

Напомним, в мае сербские власти отменили запрет на экспорт муки и пшеницы. Все эти меры вводились на фоне обсуждения проблемы угрозы продовольственного кризиса.

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