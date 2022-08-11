Белград, 11 августа 2022, 19:34 — REGNUM Решение отменить запрет на экспорт растительного масла, введённый в начале марта, принято властями Сербии, сообщили 11 августа в пресс-службе сербского правительства.
Оценив объём запасов растительного масла в стране, комиссия правительства Сербии решила, что его достаточно и что дефицит республике не грозит. Тем более учитывая рекордное количество земли, выделенной под подсолнечник.
Напомним, в мае сербские власти отменили запрет на экспорт муки и пшеницы. Все эти меры вводились на фоне обсуждения проблемы угрозы продовольственного кризиса.
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