Белград, 11 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Решение отменить запрет на экспорт растительного масла, введённый в начале марта, принято властями Сербии, сообщили 11 августа в пресс-службе сербского правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло

Оценив объём запасов растительного масла в стране, комиссия правительства Сербии решила, что его достаточно и что дефицит республике не грозит. Тем более учитывая рекордное количество земли, выделенной под подсолнечник.

Напомним, в мае сербские власти отменили запрет на экспорт муки и пшеницы. Все эти меры вводились на фоне обсуждения проблемы угрозы продовольственного кризиса.