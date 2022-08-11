11 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 20:02 — REGNUM На карабахском треке вызревает очередная острая политико-дипломатическая интрига. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге сообщил о подготовке до конца августа трехсторонних контактов между Баку, Ереваном и Москвой. По его словам, контакты между тремя странами будут организованы «на высоком уровне». Он также уточнил, что их темой станут различные направления нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и подчеркнул, что «более подробную информацию доведем на более позднем этапе».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сразу отметим, что в политической практике не часто дипломаты используют прием заметной «временной разводки» анонса о предстоящей встрече «на высоком уровне» до ее возможной практической реализации. Делается это всегда с определенными целями. Первое: ясно, что Нечаев выступил с согласованной с руководством МИД информационной инициативой, направленной на обозначение предстоящего события без придания ему особой политической претенциозности. Второе: конкретная тема предстоящих переговоров в Москве с участием лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашияняна не обозначена, отчего дефицит информации может заполняться различными аналитическими рассуждениями. Третье: поведение МИД России диктуется сложившейся или складывающейся ситуацией во взаимоотношениях между Баку и Ереваном, но она не возведена в ранг новости, что снижает политическую актуализацию проблемы. Это может быть вызвано разными причинами, связанными с обозначением не только политического контекста азербайджано-армянских отношений.

Все дело в том, что ранее президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Алиев и Пашинян могут провести встречу в Брюсселе. О точных датах пока речи не идет, но известна тема — перспектива подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При этом бросается в глаза то, что Мишель всегда вступает в закавказскую игру в момент обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Так было летом прошлого года, когда он с визитом побывал в Баку и в Ереване и когда начались первые серьезные обострения в зоне карабахского конфликта после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего мирного соглашения. Когда в ноябре 2021 года на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои, Мишелю удалось провести встречу азербайджанского и армянского лидеров в Брюсселе. В этой связи многие эксперты сразу обратили внимание на то, что ЕС стал «приватизировать» позиции соглашения от 9 ноября 2020 года, заручившись согласием Алиева и Пашиняна совместно начать их реализацию, включая открытие дороги из основной части Азербайджана в Нахичевань.

Никола Пашинян и Ильхам Алиев Ru.president.az

«Было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности. ЕС готов поддержать развитие соединительных линий в соответствии со своим экономическим и инвестиционным планом. Предлагаемая экономическая консультативная платформа также может поддержать этот процесс», — говорилось в совместном заявлении по итогам брюссельской встречи. Так по факту наряду с московским появился и брюссельский посреднический центр. Сейчас они функционируют, но в условиях противостояния Запада с Россией. Существует еще один интригующий важный нюанс. ЕС настаивает на активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, США и Франция. Но Москва считает, что эта группа развалена Западом. Алиев вообще говорит об утере ею политической дееспособности. И тем не менее вместе с Ереваном он принимает посреднические усилия Мишеля.

Из этого можно сделать следующий вывод: Алиев негласно принял предложение ЕС работать над определением статуса не Нагорного Карабаха, а так называемого армянского анклава на своей территории, что устраивает Пашиняна. В сложившейся ситуации только такая позиция двух сторон способна привести к взаимоприемлемому компромиссному решению этой проблемы и упразднит завалы на пути к мирному договору. В противном случае речь можно вести только об использовании двумя сторонами приемов дипломатической схоластики. Ведь тогда получается, что Азербайджан в Брюсселе просто озвучит свою позицию, а Армения — свою. Еще один момент, касающийся перспектив пребывания в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Не исключено, что ЕС потребует разбавить этот контингент военными подразделениями из других стран.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Что касается Москвы, то она внимательно наблюдает за происходящими в Закавказье событиями. Времена простых заявлений, пустой риторики и ситуативных решений уходят. Приближается момент принятия жестких решений по ключевому вопросу — о будущем Нагорного Карабаха. Но такое решение предстоит принять и ЕС. Эта проблема начинает вновь обнажаться со всей остротой на фоне происходящих тектонических сдвигов в геополитике Закавказья.