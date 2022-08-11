Москва, 11 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) поделилась сниппетом нового трека под названием POPSTAR. Она опубликовала фрагмент песни в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 августа.

Цитата из видеоинтервью Instasamka (Дарья Зотеева)

Дату релиза POPSTAR Инстасамка не назвала. Пользователи отметили, что композиция сделана в новом для певицы стиле, и уже сравнили её с творчеством Ольги Бузовой.

«Какая-то Ольга Бузова», — пишет yuryevaaas.

«Самка с Бузовой подружилась, видимо», — предположила iluvyssfs.

«Почему похоже на Бузову?» — спрашивает milkaosuii.

Ранее Инстасамка представила сниппет трека «Я же мать». Однако дату его выхода она также не раскрыла.