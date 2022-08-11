Москва, 11 августа 2022, 19:29 — REGNUM В четверг, 11 августа, в Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Единый день голосования — 2022: итоги регистрации кандидатов». В ходе мероприятия был презентован традиционный доклад Фонда исследования проблем демократии с итогами анализа этапа регистрации кандидатов. После презентации доклада эксперты оценили ход, особенности и тренды завершившегося этапа избирательной кампании.
Участниками круглого стола выступили политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты Российской Федерации Алена Булгакова, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Дискуссию модерировал заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Ключевые положения доклада Фонда исследования проблем демократии представил Максим Григорьев. Спикер обозначил тенденции, наблюдаемые экспертами в рамках избирательных кампаний регионального и муниципального уровня.
Эксперт также отметил, что высокий уровень конкуренции сохраняется и на выборах региональных законодательных органов государственной власти. Так, этап регистрации прошли 40 из 42 списков политических партий. При этом причины непрохождения регистрации зависели исключительно от самих кандидатов — непредоставление необходимого количества подписей и отказ от продолжения участия в избирательной гонке. Таким образом, как констатировал спикер, этап регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 характеризуется двумя ключевыми тенденциями: резким снижением количества отказов в регистрации и ростом конкуренции.
С выводами экспертов из Фонда исследования проблем демократии согласился Павел Данилин. Спикер представил развернутый анализ партийной конкуренции на этапе регистрации кандидатов на ЕДГ-2022. Павел Данилин обозначил, что этап регистрации прошли 40 из 42 списков политических партий, то есть доля отказов составила менее 5%. В одномандатных округах доля отказов — тоже крайне низкая и составляет 4%. Из 28 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах, 85% (то есть 24 партии) участвуют в избирательной гонке, что по мнению Данилина можно охарактеризовать как «очень мощный результат».
«Гнездом демократии» спикер назвал Сахалинскую область, где в ЕДГ-2022 участвуют 9 партий. По его словам, минимальное участие — 5 партий — зафиксировано в Северной Осетии, однако и эти цифры — довольно высокие.
В дискуссию вступил Владимир Шаповалов, отметив, что сегодня в российской политической системе можно наблюдать «точку естественного равновесия».
Он пояснил, что действующее законодательство ориентировано на поддержку тех политических партий, которые демонстрируют устойчивую электоральную активность, и подчеркнул, что в избирательной гонке 2022 года участвуют почти все зарегистрированные партии. Также модератор дискуссии обратил внимание на тот факт, что «активны не только парламентские партии, но и серьезный костяк внепарламентских партий, которые готовы составить конкуренцию фаворитам».
Эксперт подчеркнул, что конкурентность российских выборов действительно растет, а избирательная система выдержала риски, связанные с пандемией и изменившимся геополитическим контекстом. Особое внимание в ходе выступления Брод зафиксировал на наметившейся тенденции, когда политические игроки не признают свои промахи в процессе регистрации и вводят в заблуждение избирателей. В качестве примера таких промахов спикер привел ситуации, когда кандидаты нарушают процедуру сбора подписей, а затем пишут жалобы в прокуратуру о давлении на муниципальных депутатов в процессе сбора.
Как подчеркнула член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, выборы, назначенные в ЕДГ, очень важны — «это последние региональные кампании цикла 2018–2022 перед началом нового федерального цикла».
К ним приковано большое внимание независимых экспертов в регионах, входящих в общественные штабы по наблюдению за выборами.
Наталья Линдигрин выразила убежденность, что наблюдаемые в ходе регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 широкое представительство партий и линейки кандидатов достаточны, чтобы избиратели определились со своими предпочтениями.
Она также отметила, что о предопределенности результатов выборов говорить нельзя, поскольку «сложилась достаточно красочная палитра партий и кандидатов».
О результатах анализа этапа регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 в Свердловской области рассказал Анатолий Гагарин.
Он сообщил, что на выборы высшего должностного лица региона зарегистрировано 5 кандидатов от парламентских партий. Регистрацию на муниципальном уровне выборов не прошли 5% кандидатов, и все они либо снялись с гонки сами, либо не предоставили необходимые документы.
Александр Асафов опроверг конспирологические убеждения в отношении ЕДГ-2022, которые высказывались некоторыми экспертами.
На примере избирательной кампании в Москве Асафов также показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов создано не было. По его словам, 7326 человек подали свои заявки, и 6259 человек получили удостоверение кандидата. Процент допущенных к выборам — 85,4%, и больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны партиями. Эксперт подчеркнул, что интерес к электоральным процессам в Москве высок и привлекает к избирательной гонке новые лица.
Подводя итоги дискуссии, Владимир Шаповалов констатировал, что «электоральный процесс идет в соответствии с законом, наблюдаются явно выраженные позитивные тенденции и, несмотря на некоторые опасения части экспертного сообщества относительно геополитических вызовов и выборов в этих условиях, мы наблюдаем абсолютно нормальный демократический процесс. Все участники процесса — избиратели, кандидаты, партии, избиркомы — демонстрируют тот факт, что выборы как базовый процесс любого демократического государства в нашей стране достиг уровня совершенства».
Участники дискуссии эту позицию разделили и выразили надежду, что избирательная кампания и дальше будет яркой, конкурентной и цивилизованной.