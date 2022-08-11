Москва, 11 августа, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В четверг, 11 августа, в Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Единый день голосования — 2022: итоги регистрации кандидатов». В ходе мероприятия был презентован традиционный доклад Фонда исследования проблем демократии с итогами анализа этапа регистрации кандидатов. После презентации доклада эксперты оценили ход, особенности и тренды завершившегося этапа избирательной кампании.

ИА REGNUM Голосование

Участниками круглого стола выступили политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты Российской Федерации Алена Булгакова, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

Дискуссию модерировал заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

«Мы являемся свидетелями уникальной избирательной кампании. Она проходит в условиях достаточно серьезных геополитических вызовов, стоящих перед страной. При этом выборы проходят штатно, в положенные сроки, в соответствии со всеми процедурами демократического политического процесса. Этап регистрации мы уже прошли и можем подвести его предварительные итоги. Уже сейчас мы можем констатировать, что кампания демонстрирует высокий уровень участия политических партий и непартийных кандидатов, высокий уровень конкуренции и на порядок меньшее количество отказов в регистрации, чем в предыдущие годы. Позитивная динамика налицо», — обозначил ключевые тенденции этапа регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 модератор.

Ключевые положения доклада Фонда исследования проблем демократии представил Максим Григорьев. Спикер обозначил тенденции, наблюдаемые экспертами в рамках избирательных кампаний регионального и муниципального уровня.

«В этом году мы однозначно можем констатировать, что на выборах высших должностных лиц в регионах имеет место рост конкуренции с одновременным снижением количества отказов в регистрации. Из 75 кандидатов 95%, то есть 71 кандидат, смогли успешно пройти этап регистрации. Число отказов уменьшилось практически в 5 раз. В Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях зарегистрированы все, кто выдвинулся. Более, чем в 2/3 регионах не зафиксировано отказов в регистрации, и это рекордное значение», — сообщил Максим Григорьев.

Эксперт также отметил, что высокий уровень конкуренции сохраняется и на выборах региональных законодательных органов государственной власти. Так, этап регистрации прошли 40 из 42 списков политических партий. При этом причины непрохождения регистрации зависели исключительно от самих кандидатов — непредоставление необходимого количества подписей и отказ от продолжения участия в избирательной гонке. Таким образом, как констатировал спикер, этап регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 характеризуется двумя ключевыми тенденциями: резким снижением количества отказов в регистрации и ростом конкуренции.

С выводами экспертов из Фонда исследования проблем демократии согласился Павел Данилин. Спикер представил развернутый анализ партийной конкуренции на этапе регистрации кандидатов на ЕДГ-2022. Павел Данилин обозначил, что этап регистрации прошли 40 из 42 списков политических партий, то есть доля отказов составила менее 5%. В одномандатных округах доля отказов — тоже крайне низкая и составляет 4%. Из 28 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах, 85% (то есть 24 партии) участвуют в избирательной гонке, что по мнению Данилина можно охарактеризовать как «очень мощный результат».

«Гнездом демократии» спикер назвал Сахалинскую область, где в ЕДГ-2022 участвуют 9 партий. По его словам, минимальное участие — 5 партий — зафиксировано в Северной Осетии, однако и эти цифры — довольно высокие.

«Сегодня выборы проходят на сложном геополитическом фоне, при этом — в абсолютно нормальном формате, позволяя партиям спокойно конкурировать между собой. Это говорит нам о том, что мы входим в новый этап — отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Формально новый цикл начнется в сентябре, но сейчас идет отбор к новому циклу. Партии, которые активно участвуют в избирательной кампании, получают серьезный шанс на попадание в Госдуму в 2026 году. Напротив, те партии, которые игнорируют региональные и муниципальные выборы, лишаются всех шансов на успех», — убежден Павел Данилин.

В дискуссию вступил Владимир Шаповалов, отметив, что сегодня в российской политической системе можно наблюдать «точку естественного равновесия».

Он пояснил, что действующее законодательство ориентировано на поддержку тех политических партий, которые демонстрируют устойчивую электоральную активность, и подчеркнул, что в избирательной гонке 2022 года участвуют почти все зарегистрированные партии. Также модератор дискуссии обратил внимание на тот факт, что «активны не только парламентские партии, но и серьезный костяк внепарламентских партий, которые готовы составить конкуренцию фаворитам».

«Выводы представленного доклада совпадают с выводами общественных мониторингов НОМ», — констатировал Александр Брод.

Эксперт подчеркнул, что конкурентность российских выборов действительно растет, а избирательная система выдержала риски, связанные с пандемией и изменившимся геополитическим контекстом. Особое внимание в ходе выступления Брод зафиксировал на наметившейся тенденции, когда политические игроки не признают свои промахи в процессе регистрации и вводят в заблуждение избирателей. В качестве примера таких промахов спикер привел ситуации, когда кандидаты нарушают процедуру сбора подписей, а затем пишут жалобы в прокуратуру о давлении на муниципальных депутатов в процессе сбора.

«Говорить об искусственных препятствиях просто смешно, это чистое политиканство и откровенно провокационные действия, за счет которых неудавшийся кандидат пытается нагнать себе политический вес. Политикам нужно находить в себе смелость и признавать свои собственные недочеты», — уверен Александр Брод.

Как подчеркнула член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, выборы, назначенные в ЕДГ, очень важны — «это последние региональные кампании цикла 2018–2022 перед началом нового федерального цикла».

К ним приковано большое внимание независимых экспертов в регионах, входящих в общественные штабы по наблюдению за выборами.

«Перед началом нового избирательного цикла в рамках ЕДГ-2022 года можно сказать будет протестировано все: от системы работы избирательных комиссий и наблюдателей в новых условиях до доверия к зарегистрированным партиям и кандидатам», — подчеркнула эксперт.

Наталья Линдигрин выразила убежденность, что наблюдаемые в ходе регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 широкое представительство партий и линейки кандидатов достаточны, чтобы избиратели определились со своими предпочтениями.

«Многое зависело от самих выдвиженцев. Кто-то переоценил силы и не донес документы. Интересен пример Рязанской области, где врио губернатора Павел Малков обратился к своим однопартийцам-депутатам с просьбой встретиться с другими кандидатами и поддержать их своими подписями для прохождения муниципального фильтра. Представитель партии «Родина» не побывал ни на одной районной встрече и после снял свою кандидатуру», — рассказала Наталья Линдигрин.

Она также отметила, что о предопределенности результатов выборов говорить нельзя, поскольку «сложилась достаточно красочная палитра партий и кандидатов».

О результатах анализа этапа регистрации кандидатов на ЕДГ-2022 в Свердловской области рассказал Анатолий Гагарин.

Он сообщил, что на выборы высшего должностного лица региона зарегистрировано 5 кандидатов от парламентских партий. Регистрацию на муниципальном уровне выборов не прошли 5% кандидатов, и все они либо снялись с гонки сами, либо не предоставили необходимые документы.

«В целом, кампания сейчас проходит конкурентно, открыто, достаточно цивилизованно и в рамках закона», — отметил спикер.

Александр Асафов опроверг конспирологические убеждения в отношении ЕДГ-2022, которые высказывались некоторыми экспертами.

«Дело в том, что на старте кампании, причем не только в Москве, были некоторые ожидания у экспертного сообщества и политических организаций, что выборы пройдут как-то иначе из-за внешних вызовов. Но мы видим, что экстраординарных обстоятельств нет. Изначально распространяли слухи, что выборов в сентябре не будет. Однако нормальная жизнь продолжается, и выборы пройдут, как и было запланировано», — констатировал спикер.

На примере избирательной кампании в Москве Асафов также показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов создано не было. По его словам, 7326 человек подали свои заявки, и 6259 человек получили удостоверение кандидата. Процент допущенных к выборам — 85,4%, и больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны партиями. Эксперт подчеркнул, что интерес к электоральным процессам в Москве высок и привлекает к избирательной гонке новые лица.

Подводя итоги дискуссии, Владимир Шаповалов констатировал, что «электоральный процесс идет в соответствии с законом, наблюдаются явно выраженные позитивные тенденции и, несмотря на некоторые опасения части экспертного сообщества относительно геополитических вызовов и выборов в этих условиях, мы наблюдаем абсолютно нормальный демократический процесс. Все участники процесса — избиратели, кандидаты, партии, избиркомы — демонстрируют тот факт, что выборы как базовый процесс любого демократического государства в нашей стране достиг уровня совершенства».

Участники дискуссии эту позицию разделили и выразили надежду, что избирательная кампания и дальше будет яркой, конкурентной и цивилизованной.