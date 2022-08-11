Челябинск, , 19:26 — REGNUM Подследственный замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов уволен с должности. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Служебный контракт расторгнут с 11 августа. Основанием стало прекращение допуска этого гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов был задержан 18 февраля и затем арестован. СКР вменил ему мошенничество и злоупотребление полномочиями.

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