В Челябинске уволили подследственного замглавы минздрава
Челябинск, 11 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Подследственный замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов уволен с должности. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Иван Шилов ИА REGNUM
Отставки и назначения
Служебный контракт расторгнут с 11 августа. Основанием стало прекращение допуска этого гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну.
Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов был задержан 18 февраля и затем арестован. СКР вменил ему мошенничество и злоупотребление полномочиями.