Челябинск, 11 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Подследственный замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов уволен с должности. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

Служебный контракт расторгнут с 11 августа. Основанием стало прекращение допуска этого гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов был задержан 18 февраля и затем арестован. СКР вменил ему мошенничество и злоупотребление полномочиями.

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