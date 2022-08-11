Саратов, , 19:49 — REGNUM В Саратовской области уже собрано более 3 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 34 ц/га, сообщает региональный минсельхоз.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин заявил о закрытии для региона потребности в зерне. По объему собранного урожая область лидирует в Поволжье.

«В уборке зерновых наш регион перешел за 3 млн тонн, самая высокая урожайность за последние 10 лет. Уже полностью обеспечили область зерном, а значит, есть возможность накормить и другие регионы. Более 800 тыс. тонн Саратовская область отгрузила в порты», — констатировал Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 11 и 12 августа проходит 13-я сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля-2022». В этом году сельхозтехнику и оборудование для агропромышленного комплекса представили 196 компаний из 28 регионов России и Белоруссии.

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