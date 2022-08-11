Новосибирск, 11 августа, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области цены на потребительском рынке в июле 2022 года снизились на 0,4% (по сравнению с июнем 2022 года). Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

«В том числе на продовольственные товары цены снизились на 1,4%, непродовольственные товары — на 0,6%. Цены на услуги выросли на 2,6%», — уточнил региональный орган статистики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года цены на новосибирском потребительском рынке по сравнению с маем снизились на 0,9%.

Напомним, что в конце июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ажиотаж, связанный с продуктами питания, удалось преодолеть, цены стабилизировались.