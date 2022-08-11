Турин, Италия, 11 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом». Об этом 11 августа сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Psg.fr Леандро Паредес

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» согласился продать 28-летнего аргентинского полузащитника в туринский клуб за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Леандро Паредес принял участие в 15 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

За «ПСЖ» Леандро Паредес выступает с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 17 миллионов евро.