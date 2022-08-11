Йошкар-Ола, 11 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. За прошедшие два дня в республике Марий Эл зарегистрировано семь фактов дистанционного мошенничества. Четыре пенсионера лишились сбережений на сумму более чем 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

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Мошенники звонят на стационарный телефон, представляясь родственником, который попал в беду, чаще всего в ДТП, являясь виновником или пострадавшим. Далее, либо на лечение, либо на невозбуждение уголовного дела, мошенники просят передать некую сумму денег. За средствами приезжает водитель такси или курьер.

Жертвами мошенников по этой схеме стали пожилые жительницы Йошкар-Олы в возрасте 61 года, 77 и 93 лет, а так же 84-летний мужчина. Причем женщины отдали мошенникам от 800 до 900 тыс. рублей. Ещё трое пенсионеров проявили бдительность и прервали телефонный разговор с мошенниками.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 57-летняя жительница Йошкар-Олы при попытке погасить несанкционированный кредит, взятый мошенниками, лишилась 1,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

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