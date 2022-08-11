Лос-Анджелес, США, 11 августа 2022, 19:11 — REGNUM Американский актёр Оскар Айзек ответил на вопрос, хотел бы он вернуться во франшизу «Звёздные войны». Об этом 11 августа пишет «Канобу».
По словам Айзека, он готов вернуться к роли пилота Сопротивления По Дэмерона, если у нового фильма с участием его героя будет хороший сценарий и режиссёр. «Если бы появилась отличная история и отличный режиссёр, а Кэти [Кеннеди] подошла бы ко мне и сказала: «Эй, у нас есть вот такая идея», то я… Я открыт для этого», — признался артист.
ИА REGNUM напоминает, что Оскар Айзек сыграл в трёх фильмах франшизы — «Звёздные войны: пробуждение силы», «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
Читайте ранее в этом сюжете: У Бретта Голдстина было всего две недели для подготовки к роли Геракла