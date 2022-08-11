Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Американский актёр Оскар Айзек ответил на вопрос, хотел бы он вернуться во франшизу «Звёздные войны». Об этом 11 августа пишет «Канобу».

Цитата из телеинтервью Оскар Айзек

По словам Айзека, он готов вернуться к роли пилота Сопротивления По Дэмерона, если у нового фильма с участием его героя будет хороший сценарий и режиссёр. «Если бы появилась отличная история и отличный режиссёр, а Кэти [Кеннеди] подошла бы ко мне и сказала: «Эй, у нас есть вот такая идея», то я… Я открыт для этого», — признался артист.

ИА REGNUM напоминает, что Оскар Айзек сыграл в трёх фильмах франшизы — «Звёздные войны: пробуждение силы», «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».