Милан, Италия, , 19:10 — REGNUM Итальянский «Милан» отказался от трансфера марокканского атакующего полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Об этом 11 августа сообщает издание Calciomercato,

Ранее сообщалось, что главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель больше не рассчитывает на футболиста, перешедшего в лондонский клуб 1 июля 2020 года из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро.

Контракт Хакима Зиеша с «Челси» рассчитан на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает марокканца в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зиеш принял участие в 23 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.