Вашингтон, , 19:21 — REGNUM На Украине ряд месторождений потерян для Киева в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации, пишет 11 августа The Washington Post. Речь идёт о контроле России над полезными ископаемыми, оцениваемыми в $12,4 трлн.

Вагоны с углем

Украинские власти утратили в ходе спецоперации, отмечает издание, контроль над рядом рудных, в том числе металлургических, месторождений и месторождений нефти и газа.

Половина ресурсов на 2209 месторождениях перешла под контроль РФ, заявляют источники издания.

Так, 63% месторождений угля перешли под контроль России, а также 11% нефтяных месторождений, 20% — природного газа, 42% — металлической руды, 33% — редкоземельных металлов.

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