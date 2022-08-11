Кемерово, , 19:09 — REGNUM В Кемеровской области за четыре года обновлены 160 домов культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дом культуры, фасад Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

«Именно дома культуры становятся центром досуга, местом реализации своих талантов для жителей небольших сел, деревень, посёлков, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — На строительство, модернизацию и ремонт направляем федеральные, региональные и муниципальные средства, для этого в регионе реализуются профильные программы».

Отметим, что всего в Кузбассе действует 561 культурно-досуговое учреждение, из которых 477 находятся в сельской местности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году планировалось обновить городские и сельские дома культуры, расположенные в кузбасских населённых пунктах с численностью менее 50 тысяч человек.

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