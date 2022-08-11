Челябинск, , 19:07 — REGNUM В Челябинской области с одной из фирм взыскали более 74 млн рублей задолженности по налогам и сборам с учётом штрафных санкций. Об этом 11 августа сообщает областное управление СКР.

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвиняемыми в уклонении от уплаты налогов оказались два руководителя коммерческой организации. По данным следствия, они незаконно применяли ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и таким образом уклонились от уплаты налогов.

Теперь они полностью расплатились по долгам. Уголовное дело в отношении них прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июнь года в Челябинской области было совершено 1762 преступления экономической направленности. В сравнении с таким же периодом 2021 года их стало больше на 48,8%.