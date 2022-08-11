Оттава, , 20:20 — REGNUM Канада в целях борьбы с международным продовольственным кризисом увеличит до $6 млрд объём средств, выделяемых на иностранную помощь, в том числе для помощи наиболее пострадавшим странам Африки и Ближнего Востока, сообщает 11 августа Reuters.

Канада ankakay

«Кризис на Украине имеет последствия, когда речь идет о цепочке поставок и особенно о продовольственной безопасности, и оказывает воздействие на наиболее уязвимые слои населения в самое трудное время», — заявил на брифинге министр международного развития Канады Харджит Саджан.

«Мы вносим коррективы, чтобы отразить этот удар… Люди голодают, потому что цены на продукты питания выросли», — добавил он.

Ранее Канада пообещала выделить более $49 млн на оказание гуманитарной помощи Йемену.