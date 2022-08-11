Барселона, Испания, 11 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай может продолжить карьеру в Турции. Об этом 11 августа сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Барселона»

По информации источника, у Депая есть предложения от двух турецких клубов.

Ранее сообщалось, что в подписании нападающего также заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Сине-гранатовые» рассчитывают выручить с продажи Депая минимум 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мемфис Депай принял участие в 28 турах Ла Лиги 2021/22, которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.