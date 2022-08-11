Ханты-Мансийск, 11 августа, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Югре идёт формирование двух именных подразделений воинов-контрактников, которые направятся на территории республик Донбасса и на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Заключив контракт с Минобороны РФ, югорские контрактники проходят месячную подготовку по стрельбе и тактике в Чебаркуле.

«При заключении контракта о прохождении военной службы предоставляется единовременная выплата 250 тысяч рублей. Также сохраняется рабочее место. И после прохождения военной службы, при выполнении всех условий контракта, также идёт единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей», — сообщил представитель военного комиссариата ХМАО Дмитрий Алёхин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 29 июля отправились на службу в Вооруженные силы Российской Федерации подразделения контрактников «Тобол» и «Тайга».