Брюссель, , 18:54 — REGNUM Почти половина стран Европейского союза страдают от засухи, в связи с чем, Евросоюзая комиссия предлагает начать вторичное использование сточных вод из городских очистных сооружений. Информацию об этом распространила сегодня, 11 августа, пресс-служба Еврокомиссии.

Подключение к канализации Vladislav Bezrukov

Евробюрократы констатируют, что в Евросоюзе наблюдается масштабная засуха. Очередная волна жары идёт по Центральной и Западной Европе. Почти в половине стран Евросоюза — опасные уровни засухи.

В качестве решения проблемы Еврокомиссия предлагает начать повторное использование воды из городских очистных сооружений.