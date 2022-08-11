Запорожье, Украина, 11 августа 2022, 19:01 — REGNUM Доказательства обстрелов Запорожской АЭС украинскими боевиками готовы предъявить экспертам МАГАТЭ власти Запорожской области.
Об этом 11 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий на телеканале «Россия 24», отметив, что покажет гостям «прилетевшие снаряды».
Он добавил, что совсем не сложно установить, «чьи это снаряды, вплоть до номеров». Также экспертам покажут работу станции, которая освобождена от украинских боевиков в конце февраля, но подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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