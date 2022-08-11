Запорожье, Украина, 11 августа, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Доказательства обстрелов Запорожской АЭС украинскими боевиками готовы предъявить экспертам МАГАТЭ власти Запорожской области.

IAEA Imagebank Эксперт МАГАТЭ

Об этом 11 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий на телеканале «Россия 24», отметив, что покажет гостям «прилетевшие снаряды».

Антониу] Гутерреша, мы готовы принять и МАГАТЭ, мы готовы принять сегодня всех, кто приедет, и обеспечить безопасность». Евгений Балицкий «Мы полностью готовы принять и [генсека ООН, мы готовы принять и МАГАТЭ, мы готовы принять сегодня всех, кто приедет, и обеспечить безопасность».

Он добавил, что совсем не сложно установить, «чьи это снаряды, вплоть до номеров». Также экспертам покажут работу станции, которая освобождена от украинских боевиков в конце февраля, но подвергается обстрелам со стороны ВСУ.