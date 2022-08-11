Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. К американскому рэперу A$AP Rocky подал иск его бывший коллега Терелл Эфрон, состоявший в его группе ASAP Mob. Об этом 11 августа пишет TMZ.

Цитата из видеоклипа A$AP Rocky

По словам Эфрона, рэпер напал на него и открыл по нему стрельбу. Музыкант утверждает, что между ним и A$AP Rocky в ноябре 2021 года произошёл конфликт, после чего тот достал пистолет и начал стрелять — в результате полученных травм Эфрону потребовалась медицинская помощь.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года A$AP Rocky (Раким Майерс) арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (США) после прилёта с отдыха. Причиной задержания стало дело о стрельбе от 6 ноября 2021 года, по которому рэпер находился под следствием.