Минск, , 19:54 — REGNUM За 2021 год граждане Белоруссии получили в странах Европейского Союза 149 021 впервые выданных видов на жительство. Половина была выдана на основании работы и столько же — по иным причинам, среди которых и беженство. Об этом сообщает Евростат.

Флаги Евросоюза Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

В топе получателей новых ВНЖ белорусские граждане в прошлом году оказались на третьем месте. На первом — украинцы: они получили 875,8 тыс. видов на жительство, выданных впервые. Гражданам Марокко было выдано 150,1 тыс. ВНЖ.

Больше всего видов на жительство граждане Белоруссии в прошлом году впервые получили в Польше — 130 903, или 88%.