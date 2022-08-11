Владикавказ, , 18:49 — REGNUM В Северной Осетии получили возможность работать 23 вынужденных переселенца, прибывших в республику из Донбасса. Всего изъявили желание трудоустроиться в России 40 человек, сообщили в комитете по занятости населения РСО-Алании.

Рабочие за работой Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Всего на сегодняшний день из 183 человек трудоспособного возраста желание работать выразили 40 человек с российским и украинским гражданством. Из них трудоустроено 23 человека, а четыре человека уже приступили к профессиональному обучению», — приводит ТАСС слова председателя ведомства Альбины Плаевой .

Каких-то особых пожеланий в трудоустройстве у желающих работать не было. Среди получивших рабочие места есть садоводы, воспитатели, учителя начальных классов, библиотекари, уборщики, рассказала глава комитета.

По её словам, в настоящее время имеются 150 вакансий на швейной фабрике. А что касается профессий прибывших в Северную Осетию граждан ЛНР и ДНР, то среди них есть экономист, инженер, педагог, юрист, бухгалтер, логист, менеджер, фельдшер, повар, сварщик, маляр и водитель.

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