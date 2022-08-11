Новосибирск, , 18:49 — REGNUM В Новосибирской области несмотря на то, что число выявленных наркологических расстройств у детей и подростков в 2021 году снизилось, выявлена другая тенденция — рост случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Подросток (сс) Wokandapix

«В структуре общей заболеваемости за 2021 год зарегистрировано 476 несовершеннолетних с наркологической патологией. Это на 25% меньше, чем в 2020 году, — рассказали в новосибирском минздраве. — Впервые выявили в 2021 году наркологические расстройства у 146 детей и подростков, а это на 21,9% меньше по сравнению с годом предыдущим».

По официальным данным, диагноз «алкоголизм» в 2021 году зарегистрирован у 11 несовершеннолетних новосибирцев.