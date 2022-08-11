Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Средняя цена на бензин в США опустилась ниже $4 за галлон (3,785 литра) впервые с марта 2022 года, сообщает Reuters.

Деньги за бензин Images Money

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, по состоянию на 11 августа средняя цена на обычный неэтилированный бензин в стране составила $3,990 за галлон.

Напомним, что в июне цены на бензин в США достигали рекордного уровня в $5,02, что вынудило водителей покупать меньше топлива. При этом июльский опрос службы Rasmussen Reports выявил, что 52% жителей Соединённых Штатов обвинили в росте цен на бензин президента Джо Байдена.

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