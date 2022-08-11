Манчестер, Великобритания, 11 августа, 2022, 18:46 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» согласовал сумму трансфера испанского флангового защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. Об этом 11 августа сообщает издание Sky Sports.

«Манчестер Сити»

По информации источника, сделка оценивает в 11 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. В ближайшие два дня Серхио Гомес должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с «горожанами».

В прошлом сезоне воспитанник каталонской «Барселоны» Серхио Гомес принял участие в 39 турах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

За «Андерлехт» испанец выступает с 1 июля 2021 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 1,5 миллиона евро.