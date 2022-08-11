Казань, , 18:50 — REGNUM С началом сентября в Татарии начнется иммунизация населения против гриппа. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Грипп Allergiyainfo.ru

С его слов, вакцинацию в республике от гриппа планируют начать в сентябре, в настоящий момент ожидается поступление вакцины.

Сразу по прибытии препарата в Татарию детей начнут прививать в детских садах и школах, а взрослых — на рабочих местах.

ИА REGNUM напоминает, в июне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко указал на то, что ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции. Прорабатывается вопрос, чтобы вакцинацию от коронавируса сделать обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок.

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